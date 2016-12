Posłanka PiS proponuje: Puszczać im TV Trwam, może się nawrócą

Posłanka swój apel do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zamieściła na profilu na Facebooku.

"A ja mam taki apel do Pana Marszałka (sejmu) żeby korzystając z okazji na sejmowej sali obrad puszczać Radio Maryja i TV Trwam- może się nawrócą. Skoro już tam siedzą dzień i noc to niech to siedzenie ma jakiś sens. Przez dwa tygodnie słuchania i ogladania to nawet kamień by się nawrócił :).

Moi koledzi posłowie , przekażcie ten apel Panu Marszałkowi :)" - napisała Anna (pisownia oryginalna - red.).



Posłowie opozycji od 16 grudnia przebywają rotacyjnie w Sali Plenarnej Sejmu w proteście przeciwko wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby z PO oraz głosowaniu nad ustawą budżetową w Sali Kolumnowej,do której przeniesiono obrady. Opozycja domaga się, by PiS udowodnił, że na sali było obecne kworum neizbędne do uchwalenia ustawy.

Anna Kołakowska jest również autorką apelu o "złapanie i ogolenie na łyso" posłanki PO Agnieszki Pomaskiej, która na sejmowej mównicy podarła projekt uchwały ws. obrony suwerenności Rzeczypospolitej i praw jej obywateli.

Posłowie PO skierowali wówczas do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa nawoływania do naruszenia nietykalności cielesnej. Prokuratura dziś sprawę umorzyła.