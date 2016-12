Prof. Roman Danielewicz, dyrektor Poltransplantu, odwołany

Nowym dyrektorem, w wymiarze 1/2 etatu ma być teraz szef Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, dr. hab. Artur Kamiński. Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rz” powodem odwołania profesora był konflikt z wiceminister zdrowia Katarzyną Głowalą, która nadzoruje Poltransplant.

Pracownicy Centrum są w szoku. Nic nie zapowiadało takiej decyzji. – Profesor poszedł do ministerstwa na posiedzenie Krajowej Rady ds. Transplantacji. Miał szybko wrócić i wziąć udział w zebraniu u nas. Nikt się nie spodziewał, że taki będzie skutek – mówi Jolanta Żalikowska-Hołoweńko, główny specjalista w Poltransplancie.

Dokumenty wręczył osobiście minister Radziwiłł. Dotychczasowego dyrektora odwołał, a nowego powołał. Bez podania przyczyn Nie wypełnił przy tym ustawowego wymogu, jakim jest skonsultowanie się z Krajową Radą Transplantacyjną.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant to państwowa jednostka, podlegająca Ministrowi Zdrowia. Zadania Centrum, zawarte w art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów to m.in. koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju; prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów; prowadzenie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie; prowadzenie rejestru przeszczepień; prowadzenie rejestru żywych dawców; prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej; koordynacja poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej ze wstępnym przeszukaniem rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.