"Dziennik Gazeta Prawna": Samorządy na celowniku skarbówki

"Zdaniem gmin działania skarbówki to przejaw dążenia rządu do zwiększania wpływów budżetowych" – czytamy w artykule.

Do niedawna samorządy, zwłaszcza w miastach na prawach powiatu, nie chciały płacić VAT od odszkodowań, wskazując na niejasne przepisy – wyjaśnia dziennik.

"Po stronie fiskusa stają jednak sądy" – czytamy w artykule. "To gra o dużą stawkę, bo ewentualne zaległe podatki są dość wysokie. Koszt obecnie realizowanych inwestycji drogowych to 51 mld zł. Szacuje się, że 10-15 proc. to wydatki na wykup gruntów (należących do różnych podmiotów, w tym – samorządów). Od tego poziomu, czyli od ponad 5 mld zł, liczony jest ewentualny niezapłacony VAT".

Wzmożone kontrole odbyły się już m.in. w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i lubuskim – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".