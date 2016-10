Light.Move.Festival w Łodzi

Festiwale światła to popularny sposób przyciągania turystów. Od 7 do 9 października swój Light.Move.Festival zorganizowała Łódź. To największa tego typu impreza w Polsce, a Łódź korzysta z najlepszych wzorców – miasto współpracuje z organizowanym w Lyonie, największym europejskim festiwalem światła, Fete des Lumieres.