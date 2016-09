Zmarł trzeci górnik ranny w wypadku w kopalni KGHM

O śmierci górnika, który w stanie ciążkiem przebywał w legnickim szpitalu, poinformowała w piątek PAP rzeczniczka prasowa KGHM Polska Miedź SA, Jolanta Piątek.

Do wypadku doszło w ubiegły piątek w kopalni Polkowice-Sieroszowice na oddziale G5. Płyta stropowa przygniotła wówczas trzech pracowników należącego do KGHM Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa. Dwóch górników zginęło na miejscu, a trzeci w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Okoliczności wypadku badają prokuratura i Okręgowy Urząd Górniczy.