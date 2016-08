Wiesław Weiss: O nazizmie mówi się dużo, ale za mało

Gość Jacka Nizinkiewicza, autor kryminału: „Biała wódka, czarny ptak”, opowiadał o swoje książce. - To nie do końca kryminał, bo też powieść historyczna, dotycząca historii najnowszej – mówił Weiss.

Weiss powiedział, że napisanie takiej książki, to były jego marzenia z młodzieńczych lat. - Stwierdziłem, że nie można rezygnować z takich marzeń, ambicji. Czekałem na to wiele lat, bo to marzenia z czasów studenckich – mówił autor.

Książka traktuje o młodym mężczyźnie, który wchodzi dopiero w dorosłe życie i chce wyjaśnić zagadkę, na którą się natknął. - Chciałem żeby to była wciągająca książka, jak film, z takim suspensem – mówił Weiss.

Publikacja porusza temat nazizmu, o którym – według Weissa – „mówi się dużo, ale też za mało”. - Dużo mówi się o zrywie w Powstaniu Warszawskim, ale też za mało, ile polski naród przez to wycierpiał – uważa autor. - W moim odczuciu powstanie było nieuniknione.

Weiss przyznał, że główny bohater to do pewnego stopnia on sam. - Bohater ma sporo cech autora, to był celowy zabieg, aby łatwiej mi się pisało tę książkę. Ktoś z bardzo bliskich mi osób opowiedział o tej zbrodni – powiedział Weiss, o brutalnych wydarzeniach, od których rozpoczyna się jego książka. - W książce jest sporo faktów – zapewnił autor.

- Napisanie książki trwało rok, musiałem przez to przerwać pisanie książki o solowej - poza Kultem - aktywności Kazika Staszewskiego – mówił Weiss, ale zapewnił, że wraca do pisania tej książki.

Pismo „Teraz Rock” istnieje od 25 lat na polskim rynku. Jak udało się ją utrzymać przez tak długi okres? - Trwamy mimo zmiany tytułu. Z mojego punktu widzenia pomysł był prosty: chodziło o stworzenie pisma dla konkretnego czytelnika, zainteresowanego muzyką rock – opowiadał Weiss. - Po drugie chodziło o stworzenie pisma fachowego. Od początku zakładaliśmy, że tym gatunkiem interesują się ludzie w różnym wieku – dodawał.

Muzyka może zmienić świat, mieć wpływ na zmianę polityki? - Piosenka Kazika o Lechu Wałęsie, który ma mu oddać sto milionów, prawdopodobnie sprawdziła się w tamtym czasie, ale dziś młody słuchacz pewnie nie wie o co w niej chodzi – mówił Weiss. - Mick Jagger śpiewał, że on nie jest w stanie zmienić świata. Muzyka rockowa nie zmienia świata, ale może wpływać na myślenie o nim – dodał. Gość programu uważa, że artyści nie powinni angażować się w politykę.

Wracając do swojej książki, zapowiedział, że planuje napisać jej kontynuację.