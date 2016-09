Prezydent Andrzej Duda zachęcał do wspólnego czytania

Uroczystość odbyła się na terenie parafii św. Rocha. Obok pary prezydenckiej, fragmenty powieści odczytali również m.in. przedstawiciele lokalnej społeczności i młodzieży. Chór wykonał utwór Piotra Rubika "Quo vadis Domine".

"Bardzo serdecznie dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie i gorąco namawiamy do kontynuowania Narodowego Czytania nie tylko w dniu kiedy się odbywa to Narodowe Czytanie. Ale żeby kontynuować je później, najlepiej razem, ale przede wszystkim w domach, żeby czytać dzieciom, żeby dzieci miały to piękne wspomnienie czytających im rodziców, rodzeństwa. Bo to jednoczy nas (...) jako wspólnotę narodu wokół narodowej literatury" - zaznaczył prezydent.

Podziękował za zaproszenie do Lipkowa. "Na to wasze lokalne Narodowe Czytanie w bardzo szczególnym miejscu, bo Henryk Sienkiewicz tu bywał. W tym dworze jak mówią napisał przynajmniej część +Ogniem i mieczem+. Więc to takie miejsce, które dla pamięci o Henryku Sienkiewiczu ma szczególny wymiar" - mówił prezydent do zgromadzonych.

Podziękował im też za to, że Narodowe Czytanie "Quo vadis "zorganizowali w sposób tak piękny i niezwykle efektowny. "Dziękuję za te piękne śpiewy, dziękuję za piękne czytanie, dziękuję też za to, że jest tylu najmłodszych z nami, bo my starsi to przecież w większości +Quo vadis+ znamy, a młodzi dopiero się z nim zapoznają, często po raz pierwszy. I bardzo dobrze, że możemy je razem poczytać" - podkreślił prezydent.

Agata Kornhauser-Duda dodała, że bardzo się cieszy, iż w czytaniu wzięli udział uczniowie z gimnazjum, wychowankowie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach, a także przedstawiciele Fundacji Ormiańskiej.

"I to pokazuje, że Narodowe Czytanie, ale w ogóle czytanie, nas jednoczy i otwiera nas na siebie i na świat. I to jest właśnie najpiękniejsze w czytaniu. A dzieje się tak dlatego, że czytanie po prostu powoduje to, że jesteśmy szczęśliwsi, że jesteśmy bardziej radośni" - powiedziała pierwsza dama.

Również ona zachęcała do czytania nie tylko w dniu Narodowego Czytania, ale przez cały rok. "I mam taką wielką prośbę (...) żebyście państwo wyrabiali nawyk czytania u swoich dzieci od najmłodszych lat, bo to spowoduje, że później będą oni sięgali po lektury nie z obowiązku szkolnego, ale będzie to dla nich odruch naturalny, który będzie im sprawiał wielką przyjemność" - dodała.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta od 2012 r. Powstała, by popularyzować dzieła polskiej literatury i promować kulturę żywego słowa.

W tym roku wybrano w internetowym głosowaniu nagrodzoną Noblem powieść Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat Roku Henryka Sienkiewicza. W 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza. Udział w akcji zapowiedziało kilkuset miejscowości z całego kraju.

Wcześniej w sobotę para prezydencka wzięła udział w rozpoczęciu akcji w stołecznym Ogrodzie Saskim. Do udziału w inicjatywie zaproszono tam znanych aktorów: Ewę Dałkowską, Małgorzatę Kożuchowską, Sonię Bohosiewicz, Dawida Ogrodnika, Tomasza Schuchardta i Jana Nowickiego wspomaganych akompaniamentem na żywo.

Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania krytyk literacki, literaturoznawca i eseista Tomasz Burek przygotował adaptację powieści, która umożliwi przeczytanie "Quo vadis" w ciągu jednego dnia. Pozwoli również wybrać konkretne rozdziały, które mogą być czytane niezależnie od pozostałych.

W ramach Narodowego Czytania co roku wybierana jest inna lektura, której fragmenty czytane są publicznie przez znane osoby. Tegoroczną lekturę wybrano spośród pięciu powieści. W głosowaniu, oprócz "Quo vadis", wzięły udział: "Chłopi" Władysława Reymonta, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Popioły" Stefana Żeromskiego oraz "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej.

Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 r. wspólna lektura "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w 2014 r. - "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku w całym kraju czytana była "Lalka" Bolesława Prusa.