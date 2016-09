Czy MdM to szansa, z której warto skorzystać?

Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych – co lepsze?

Dopłaty do miesięcznej raty w wysokości połowy raty odsetkowej zostały zastąpione w 2014 r. przez bardziej praktyczne dopłaty do wkładu własnego kredytu hipotecznego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Malejące stopy procentowe, obniżające wysokość odsetek, a zatem także dopłaty do raty kredytowej okazywały się pułapką powodującą, że pomoc państwowa była mocno zdana na sytuację panującą aktualnie na rynkach finansowych. Co jak wiadomo, nie zawsze mogło działać korzystnie na wysokość raty w tak długim okresie jak 8 lat, w którym udzielano dopłat RnS.

Jak obliczane jest dofinansowanie?

Program Mieszkanie dla Młodych w praktyce unika problemów związanych z aktualnym oprocentowaniem kredytu, ponieważ wysokość państwowego dofinansowania obliczana jest w zupełnie inny sposób. W dużej mierze uzależniona jest od liczby wychowywanych dzieci. Nie muszą to zatem być nasi potomkowie. Skorzystać z programu mogą jednak także osoby bezdzietne, również single. Oni otrzymają 10% dofinansowania od kwoty kredytu. Ustawodawca przewidział także 15-, 20- i 30-procentowe dopłaty dla wychowawców odpowiednio jednego, dwóch oraz co najmniej trojga dzieci.

Pomoc państwa można otrzymać tylko dla kredytu na zakup pierwszego w życiu mieszkania w sytuacji, kiedy ma się nie więcej niż 35 lat. Kredyt może być udzielony tylko w złotówkach. Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m2 i 65 m2 (w przypadku bycia wychowawcą/ami min. trójki dzieci). Ustanowiono ograniczenie dotyczące metrażu mieszkania. To 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego albo o 10 metrów kwadratowych więcej, jeśli o dofinansowanie ubiegają się wychowawcy trójki lub większej liczby pociech. Poza tym obowiązują także limity cenowe metra kwadratowego powierzchni, osobne dla różnych lokalizacji – dużych miast, ich okolic i dalej położonych gmin.

Na jakie dofinansowanie MdM można liczyć?

Jak w praktyce wygląda dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MdM? Kupując za pomocą kredytu hipotecznego mieszkanie położone w Warszawie, można uzyskać całkiem sporą dopłatę, która pomoże w transakcji dokonanej na niełatwym, bardzo drogim stołecznym gruncie. Para z jednym dzieckiem starająca się o kupno mieszkania z rynku pierwotnego wartości 350 000 zł może otrzymać dopłatę MdM w wysokości aż 43 317,97 zł. Są to przede wszystkim pieniądze, nieuzależnione w żaden sposób od wahań stóp procentowych, a więc takie, których przypływ kredytobiorca realnie odczuje. Szukając pewnych informacji, wystarczy, że wejdziesz w bazę wiedzy o programie MdM: https://mdmprogram.com/. Znajdziesz tam także m.in. kalkulator wysokości dopłaty. Dzięki temu skalkulujesz jaką część kredytu będziesz musiał sfinansować z własnej kieszeni.

Z kolei, rozpatrując mniej skrajny przypadek, wysokość średniej dopłaty udzielonej dotychczas w programie wyniosła prawie 24 tysiące złotych. Dla zakupu nieruchomości położonej z dala od głównych ośrodków może oznaczać spore odciążenie budżetu.

Ponad miliard do rozdysponowania

Biorąc pod uwagę, że wszyscy przyszli beneficjenci programu mają do wykorzystania pulę dofinansowania wysokości 1 mld 135 mln zł, przy odpowiednim przygotowaniu się do wnioskowania raczej nie należy się przejmować możliwością wyczerpania się środków programu MdM. Tymczasowo wstrzymany, z powodu przekroczenia połowy limitu środków przeznaczonych na dany rok, proces przyjmowania wniosków ruszy z powrotem 1 stycznia 2017 roku.

Do rozdysponowania na zbliżający się rok jest jeszcze 373 mln zł. Nawet gdyby średnią wnioskowaną kwotą dopłaty do kredytu byłoby 30 tys. zł, to dalej z programu mogłoby skorzystać około 12 430 osób. Zapełniliby oni średniej wielkości miasteczko. A skorzystaliby tylko z połowy środków przeznaczonych na rok 2017. Trzeba przyznać, że jest się o co bić, czy raczej o co wnioskować.

Ponadto, jeśli planujemy proces zakupu mieszkania w perspektywie nieco bardziej długoterminowej, to nawet teraz możemy złożyć wniosek o dofinansowanie z terminem wypłaty w roku 2018. Możliwości skorzystania z programu jest wiele. Wystarczy uważnie śledzić jego rozwój, a w dość łatwy sposób można zapewnić sobie szansę na pomoc w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych przelanych na konto banku, w którym zdecydujemy się na kredyt hipoteczny.