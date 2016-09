RZECZoPOLITYCE Michał Kempa: Humor jest po lewej stronie

- Żarty z rządzących to pewnie niezły temat dla komika, ale mają to do siebie, że zrażają dużą część społeczeństwa, a ja chcę, żeby mnie wszyscy kochali i płacili za moje występy. To naturalne - jestem biznesmenem, mam krawat, chyba to po mnie widać? - pytał komik.

- Polaryzacja naszego społeczeństwa jest tak duża, że żarty z jakiejkolwiek strony politycznej budzą oburzenie, a z żartującego robią wroga ludu. Swojego ludu, bo są dwa, jak wiadomo. Jest jeszcze trzeci - niezaangażowany i ja tam przynależę - zadeklarował gość programu. - Uważam się za neutralsa, choć nie chcę, żeby mnie tak nazywał Tomasz Lis. Jeśli osoby z dwóch konkurencyjnych plemion coś nazywają tak samo, to może być niezgodne z prawdą.

- Mam ten ból, że się interesuję polityką, ale nie tego oczekuje ode mnie widownia, żebym mówił, kto jest fajny, a kto nie. Nie mam czasu, żeby tłumaczyć, co miałem na myśli - mówił Michał Kempa.

- Nazwa KOD jest nietrafiona. Od razu chcą bronić demokracji, a jest wiele rzeczy do bronienia... Jako neutrals obserwuję, nie uczestniczę. Śmianie się z polityków w ogóle jest nudne. Szalony Macierewicz, kot Kaczyńskiego, to się robi nudne. Lubię Niesiołowskiego - mówił komik.

- Z prawicowych środowisk się łatwiej żartuje. Gdy spojrzeć na Monthy pytona, to zawsze miał humor bardziej liberalno-lewicowy. Humor i artyści zawsze są bardziej po lewej stronie, a politycy prawicowi są wyśmiewani. Taka jest natura rzeczy, niekoniecznie ma to coś wspólnego z tym, kto ma rację.

Kempa powiedział, że niedawno był skłonny założyć się ze znajomym, że wkrótce dojdzie do jakiegoś mordu na tle politycznym. - Nie wydaje mi się, żebyśmy byli na niższym poziomie polaryzacji niż wtedy, gdy pewien człowiek w Łodzi wyciągnął broń i zastrzelił innego, z przeciwnego obozu politycznego.

- Atmosfera w publicznej TV i wokół niej panuje taka, że robienie jakiegokolwiek humoru, nawet najbardziej absurdalnego i abstrakcyjnego, może się skończyć tak, że nikt tego nie zrozumie - uważa Kempa. Zadeklarował, że jest wielbicielem Studia YAYO, nowej produkcji kabaretowej w TVP 2. - Po pierwszym programie Dłużewski i Makowski zrozumieli, że zrobili straszny paździerz, wszyscy paździerzem to nazwali . W związku z tym autorzy posłuchali rad krytycznych recenzentów i zaczęli to robić jako paździerz. I tak się ukonstytuowała linia programowa Studia YAYO - stwierdził.

Michał Kempa pochwalił się, że sam podczas swoich programów prowadzi działalność misyjną. - Zapraszam na scenę zwolennika i przeciwnika rządów PiS i każę im podać sobie ręce. Jestem z tego dumny.

#RZECZoPOLITYCE: Michał Kempa o żartach z polityki