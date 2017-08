Eurobasket: Porażka Polaków ze Słowenią

- Popełniliśmy 16 strat – to stanowczo za dużo, nie powinno się to zdarzyć w takim meczu. Może to efekt niedostatecznej koncentracji. W zespole rywali dobrze zagrał Vidmar, przeciwstawiając się pod koszem Karnowskiemu, któremu miał być jedną z naszych ważniejszych opcji w ataku - powiedział po meczu trener Mike Taylor.

- Obejrzymy mecz na wideo, ocenię grę z punktu widzenia trenera. Będziemy ją poprawiać. Dziś chciałbym oddać szacunek zespołowi, który w czwartej kwarcie podniósł się i starał się walczyć o zwycięstwo - dodał.