Wielki finał NBA: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 132:113

Foto: AFP

Koszykarze Golden State Warriors pokonali we własnej hali Cleveland Cavaliers 132:113 w drugim meczu finału ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 2-0. To było 14. z rzędu zwycięstwo "Wojowników" w fazie play off. Takiej serii nie miał nikt wcześniej.