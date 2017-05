Koszykówka: Fenerbahce Stambuł wygrało Euroligę

Serbski trener Fenerbahce Zeljko Obradovic po raz dziewiąty w karierze cieszył się z triumfu w najlepszych klubowych rozgrywkach Starego Kontynentu. Żaden szkoleniowiec nie może się pochwalic takimi osiągnięciami. Pięć tytułów wywalczył z Panathinaikosem Ateny (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) w ciągu 13 lat pracy (1999-2012), ponadto z Partizanem Belgrad w wieku 32 lat (1992), z Joventutem Badalona (1994) i Realem Madryt (1995).

Fenerbahce w finale, podobnie jak w półfinale, od pierwszej do ostatniej minuty kontrolowało sytuację na parkiecie. Olympiakos, który sensacyjnie wygrał w piątek broniącym trofeum CSKA Moskwa, walczył, ale nie potrafił znaleźć odpowiedzi na świetną taktykę gospodarze i dobre wykonanie założeń trenerskich.

Turecki zespół zdecydowanie przeważał pod tablicami (38:23 w zbiórkach), miał też bardzo dobrą skuteczność rzutów za trzy punkty - 13 celnych z 25 (52 proc.). W 24. minucie Olympiakos, głównie dzięki twardej defensywie, zmniejszył straty do czterech punktów (40:44). Szczelna obrona kosztowała grecką drużynę utratę sił, a także zwiększała systematycznie liczbę fauli, co miejscowi wykorzystywali skwapliwie i pod koniec trzeciej kwarty odskoczyli na 14 pkt (60:46). W czwartej części koszykarze z Turcji kontrolowali sytuację i dwukrotnie objęli najwyższe prowadzeni - różnicą 19 pkt (73:54 i 80:61).

Najlepszym graczem finału został wybrany Ekpe Udoh. Amerykański środkowy miał 10 pkt, 9 zbiórek, 5 bloków i 4 asysty. Z mistrzostwa cieszył się też m.in. jego 34-letni rodak Bobby Dixon, który 10 lat temu był zawodnikiem Polpaku Świecie.

W tym sezonie w Eurolidze, w której w zmienionej formule 16 drużyn grało systemem "każdy z każdym" mecz i rewanż, a później czołowa ósemka rozpoczęła play off do wyłonienia czterech uczestników Final Four, po raz pierwszy od 2004 roku zabrakło mistrza Polski.