NBA: Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 108:111

Koszykarze Cleveland Cavaliers doznali pierwszej w tym sezonie porażki w fazie play off. Obrońcy tytułu we własnej hali ulegli Boston Celtics 108:111. W finale Konferencji Wschodniej, w którym rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw, prowadzą 2-1.