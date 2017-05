NBA: San Antonio Spurs - Houston Rockets 110:107 po dogrywce

Foto: AFP

Koszykarze San Antonio Spurs potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, by znaleźć się w finale Konferencji Zachodniej ligi NBA. We wtorek we własnej hali pokonali po dogrywce Houston Rockets 110:107 i w rywalizacji do czterech wygranych objęli prowadzenie 3-2.