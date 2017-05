NBA: Cleveland Cavaliers prowadzi z Boston Celtics.

W dwóch poprzednich rundach Cavaliers wyeliminowali ekipy Indiana Pacers i Toronto Raptors. Do finału konferencji awansowali już 7 maja i czekali na kolejnego rywala. Celtics natomiast siedmiomeczową batalię z Washington Wizards Marcina Gortata zakończyli dopiero w poniedziałek.

Wypoczęci goście nawet przez moment w tym spotkaniu nie przegrywali. Po pierwszej kwarcie prowadzili różnicą 11 punktów, a w kolejnej podwoili przewagę. Świetnie w ich szeregach spisywali się LeBron James (38 pkt, dziewięć zbiórek i siedem asyst) oraz Kevin Love (32 pkt i 12 zbiórek).

"Widziałem Kevina na porannym rozruchu i wiedziałem, że zagra rewelacyjnie" - komplementował kolegę James.

"Chcieliśmy szybko przejąć kontrolę nad meczem i mamy poczucie, że zrealizowaliśmy plan. To nie tylko moja zasługa. Każdy z nas robił to co do niego należało" - dodał Love.

Wśród pokonanych najlepszy był Avery Bradley - 21 pkt.

Licząc z końcówką poprzedniego sezonu Cavaliers wygrali 12. mecz w play off z rzędu. Rekord ligi jest lepszy o zaledwie jedno zwycięstwo i ustanowili go Los Angeles Lakers na przełomie rozgrywek 1987/88 i 1988/89.

Mecz numer dwa w piątek, również w Bostonie.

W finale Konferencji Zachodniej Golden State Warriors prowadzą z San Antonio Spurs 2-0.