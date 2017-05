NBA: Golden State Warriors - Utah Jazz 106:94

NBA: Atlanta Hawks rywalem Washington Wizards w 1. rundzie play off

NBA: Wyniki meczów pierwszej fazy play off

Główni faworyci rozgrywek w pierwszej rundzie play off pokonali Portland Trail Blazers 4-0, a teraz w dobrym stylu rozpoczęli rywalizację z Jazz. 12-punktowe prowadzenie wypracowali już do przerwy, a później kontrolowali sytuację na parkiecie. Stephen Curry, który grał tylko w trzech pierwszych kwartach, uzyskał dla gospodarzy 22 punkty, a po 17 dodali Draymond Green i Kevin Durant.

Na ławce trenerskiej Warriors ponownie zabrakło Steve'a Kerra, zastąpił go, podobnie jak w dwóch ostatnich spotkaniach z Trail Blazers, Mike Brown. Kerra zabrakło nawet w hali, a według klubu jego nieobecność jest spowodowana komplikacjami po dwóch operacjach pleców, jakie przeszedł dwa lata temu.

Ekipa z Salt Lake City miała tylko dwa dni przerwy po zakończonych w niedzielę po siedmiu pojedynkach zmaganiach z Los Angeles Clippers w pierwszej rundzie play off. Francuski środkowy Rudy Gobert z 13 pkt był jej najlepszym strzelcem we wtorek. - Nie wiem do końca, jak ocenić nasz występ, bo trzeba pamiętać, z jakim przeciwnikiem się mierzyliśmy - przyznał trener pokonanych Quin Snyder. Drugi mecz w tej parze - w czwartek, również w Oakland.

Dwie potyczki mają już za sobą walczące w półfinale na Wschodzie ekipy Washington Wizards, których zawodnikiem jest Marcin Gortat, i Boston Celtics. Drużyna polskiego środkowego we wtorek doznała drugiej porażki w hali rywali, tym razem 119:129 po dogrywce.