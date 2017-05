NBA: Washington Wizards - Boston Celtics 116:89

Marcin Gortat zdobył 13 punktów i miał 16 zbiórek, a jego Washington Wizards we własnej hali pokonali Boston Celtics 116:89 w trzecim meczu drugiej rundy fazy play off koszykarskiej ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw "Czarodzieje" przegrywają 1-2.