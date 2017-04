Charles Barkley nie mógł powstrzymać śmiechu, gdy usłyszał o dyngusie

Tematem w programie "Inside the NBA" w studiu TNT stał się Dyngus Day, czyli świętowany przez polonię w Cleveland Śmigus-Dyngus. Prowadzący program Ernie Jonhson oraz eksperci, byli koszykarze: Shaquille O'Neal, Charles Barkley i Kenny Smith, zostali zainspirowani jednym z twittów. TNT gościła na meczu Cleveland Cavaliers z Indianą Pacers, a przy okazji telewizyjne kamery zahaczyły o obchody święta lokalnej społeczności.

- Co mogą dziś świętować w Cleveland? - pytał koszykarzy Ernie Johnson? - Narodowy dzień pierogów? Narodowy dzień pączków (donutów)? - próbowali trafić goście. - Nie, to Dyngus Day, powiedział dziennikarz, krótko wyjaśniając, na czym święto polega.

- W to święto chłopcy, którzy widzą podobającą im się kobietę, oblewają ją wodą oraz symbolicznie biją baziami - wyjaśniał Johnson, którego wywód przerywały śmiechy gości w studiu. - Chyba żartujesz - w końcu powiedział jeden z nich. - Nie, to jest obchodzone w całej Polsce - odpowiedział prowadzący. Śmiechu nie mógł opanować przede wszystkim Charles Barkley.

Później przekonany nie był jednak Kenny Smith. - To co widzę, to facet tłumaczący w sądzie "to był Dyngus Day, wziąłem bazie, wziąłem pistolet na wodę i - Bam! - 10 lat!".

Reszta gości była jednak mocno rozbawiona, a święto określała jako "dziwaczne".

Poprzednio, przy okazji "barbecue pierogi alert", polski konsul w Atlancie pojawił się w studiu TNT, dostarczając prowadzącym polskie jedzenie, oczywiście na czele z pierogami.