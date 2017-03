NBA: Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 108:78

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Cavaliers wystąpili w Los Angeles w mocno osłabionym składze, bez LeBrona Jamesa, Kyriego Irvinga i Kevina Love'a, którym trener Tyronn Lue dał odpocząć. Od początku odbiło się to na grze drużyny. Dublerzy spisywali się słabo i po dwóch kwartach tracili do Clippers aż 32 punkty. Nie spodobało się to publiczności, która gwizdami powitała Jamesa, gdy zasiadał na ławce "Kawalerzystów". "Chcemy LeBrona" - skandowali kibice.

Decyzję trenera Lue skrytykował szkoleniowiec Clippers Doc Rivers. - Jest część fanów, która kupiła bilety tylko po to, aby zobaczyć w akcji LeBrona Jamesa. Nie mieli tej szansy i to nie jest fajne - oświadczył.

Do końca spotkania nie było większych emocji. Najskuteczniejszy w drużynie gospodarzy Blake Griffin zdobył 23 punkty, a Clippers umocnili się na piątym miejscu na Zachodzie (41 zwycięstw i 29 porażek). Cavaliers prowadzą na Wschodzie z bilansem 45-23.

Na Zachodzie na pierwszej pozycji umocnili się Warriors. Po serii trzech porażek, co nie zdarzyło im się od listopada 2013 roku, gładko wygrali we własnej hali z ekipą Bucks. 28 punktów zdobył dla gospodarzy Stephen Curry, trafiając sześciokrotnie trafił za trzy punkty.

Dobrą informacją dla kibiców "Wojowników" jest również powrót do zdrowia Kevina Duranta, który od 28 lutego pauzował z powodu zwichnięcia stawu kolanowego.

W sobotę jeszcze nie zagrał, ale otrzymał od lekarzy zielone światło na występy w dwóch najbliższych spotkaniach wyjazdowych.