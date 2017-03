NBA: Andrew Bogut nie zagra już w tym sezonie dla Cleveland Cavaliers

Foto: AFP

Australijski koszykarz Andrew Bogut zakończył grę w barwach Cleveland Cavaliers w tym sezonie po zaledwie 58 sekundach. Klub mistrza NBA poinformował, że z powodu złamanie kości piszczelowej czeka go blisko pół roku przerwy i nie ma szans, by wystąpił w play off.