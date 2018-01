Nie żyje John Young. Kosmonauta był na księżycu

Young był dziewištš osobš w historii, która postawiła stopę na księżycu. Dla amerykańskiej Agencji Kosmicznej pracował przez 42 lata.

Jego kariera w NASA zakończyła się w 2004 roku. Young odbył 6 misji kosmicznych, był jednym z najbardziej doœwiadczonych amerykańskich astronautów.

Pierwszy raz Young poleciał w kosmos na pokładzie Gemini 3 w 1965 roku. Łšcznie w kosmosie przebywał 34 dni.

- Dziœ NASA i cały œwiat stracili pioniera - napisała agencja NASA na Twitterze.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq