Statek towarowy Dragon wiezie astronautom lody

Agencja Associated Press informuje, że do Dragona załadowano prawie 3 tony zaopatrzenia, sprzętu i materiałów do eksperymentów naukowych. Tym razem znalazło się też trochę miejsca na lody waniliowe, czekoladowe, lodowy torcik i lodowe batoniki.

Statek towarowy ma dotrzeć do ISS w środę.

Zgodnie z planem w trakcie poniedziałkowego startu Dragona odzyskano pierwszy stopień jego rakiety nośnej Falcon-9, który po wyczerpaniu paliwa miękko osiadł na florydzkim kosmodromie.

To już dwunasty lot na ISS z zaopatrzeniem realizowany przez firmę Space X na zlecenie NASA. Miesiąc po zacumowaniu do ISS Dragon powróci na Ziemię.