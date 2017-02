Komisja Europejska: Odkrycie siedmiu planet było projektem europejskim

Dzień po ogłoszeniu odkrycia pozasłonecznego układu planet, nazwanego TRAPPIST-1, Komisja Europejska pochwaliła się, że projekt badawczy otrzymał grant ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1,96 mln euro.

- To spektakularne odkrycie dowodzi, że współpraca międzynarodowa i zdecydowane wsparcie Komisji Europejskiej dla badań naukowych pozwala na prowadzenie najbardziej fascynujących poszukiwań: życia poza systemem słonecznym - oświadczył unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas, gratulując międzynarodowemu zespołowi badaczy pod kierunkiem belgijskiego naukowca Michaela Gillona z Uniwersytetu w Liege.

Na konferencji prasowej rzecznik Komisji Margaritis Schinas ubolewał jednak, że gdy ogłoszono odkrycie, rola UE i Komisji nie została tak wyeksponowana, jak rola amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W środę NASA poinformowała o przełomowym odkryciu wspólnie z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO). Schinas zażartował, że KE informuje o wkładzie UE w projekt badawczy, "korzystając z tego , że NASA jeszcze śpi".

Układ TRAPPIST-1 ma aż siedem planet, które oznaczono kolejnymi literami alfabetu dodanymi do nazwy gwiazdy (począwszy od TRAPPIST-1 b, poprzez c, d, e, f, g, aż do TRAPPIST-1 h).

Planety mają rozmiary Ziemi i Wenus lub są nieco mniejsze. Według naukowców mogą tam panować ziemskie temperatury i istnieć woda w stanie ciekłym.

Gwiazda TRAPPIST-1 znajduje się zaledwie 40 lat świetlnych od Ziemi. Mimo tej bliskości, na niebie świeci bardzo słabo, gdyż jest niewielka - niewiele większa od planety Jowisz: jej masa wynosi zaledwie 8 proc. masy Słońca.

Gwiazdę nazwano tak, jak belgijski teleskop TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope–South), zainstalowany w obserwatorium La Silla w chilijskich Andach. Faktycznie nazwa ta nawiązuje do belgijskiego piwa trapistów, warzonego w przyklasztornych browarach. Z kolei projekt badawczy został nazwany SPECULOOS (Search for Planets Eclipsing Ultra-cool Stars) - tak jak belgijskie tradycyjne ciastka korzenne.

W badaniach uczestniczyło około 30 astronomów - z Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA, Francji, RPA, Arabii Saudyjskiej i Maroka.