Hiszpania: Aplikacja Confesor GO pomoże znaleźć księdza

Aplikacja najpierw sprawdza, w którym miejscu znajduje się użytkownik korzystający z niej na swoim smartfonie, a następnie wskazuje, gdzie w okolicy znajdują się księża, u których można się wyspowiadać. Aplikacja wytycza też najszybszą drogę prowadzącą do duchownego.

Confesor GO dostarcza też podstawowych informacji na temat wskazanego księdza: jego imię i nazwisko, datę urodzenia oraz datę przyjęcia przez niego święceń kapłańskich. Aplikacja pomaga też przygotować się do spowiedzi przypominając treść 10 przykazań.

"Ksiądz może znajdować się w konfesjonale, w kościele, ale może też iść ulicą albo spacerować po parku w twoim mieście" - głosi jej opis w sklepie iTunes.

Testową wersję aplikacji ściągnięto dotąd kilka tysięcy razy od momentu, gdy udostępniono ją we wrześniu. Na 8 grudnia zaplanowano premierę pełnej wersji Confesor GO.

Obecnie Confesor GO zawiera dane ok. 100 księży, którzy wyrazili gotowość do sygnalizowania za jej pośrednictwem tego, że mogą wysłuchać grzesznika.

Twórcą aplikacji jest ojciec Ricardo Latorre, który liczy, że w przyszłym roku korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy hiszpańskojęzycznych krajów w Ameryce Łacińskiej.

- Wielu duchownych z tych krajów wyraziło wolę zarejestrowania się w niej - podkreślił.