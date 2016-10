Dla koronacji zmienią regulamin

Matka Boża Częstochowska jest królową Polski od 1656 r. To wtedy król Jan Kazimierz złożył w czasie potopu szwedzkiego śluby w katedrze lwowskiej. Koronacja obrazu jasnogórskiego diademami papieskimi Klemensa XI nastąpiła jednak dopiero 61 lat później – 8 września 1717 r.

Była to pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej poza Rzymem i Italią. Uroczystość była też bezprecedensowa z innego powodu. Uczestniczyła w niej astronomiczna jak na tamte czasy liczba 200 tys. pielgrzymów. Dlatego w związku z 300. rocznicą Sejm chce ogłosić rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej.

Projekt uchwały w tej sprawie zamierza wnieść posłanka PiS Elżbieta Kruk. – To tylko propozycja, nad którą będziemy dyskutować w parlamencie – zaznacza. Jednak przyjęcie uchwały wydaje się prawdopodobne, bo Kruk przewodniczy sejmowej Komisji Kultury i zasiada w Radzie Mediów Narodowych.

Posłanka mówi, że głosy dotyczące patronatu wpłynęły do Sejmu z kilku środowisk, w tym od ojców paulinów. Jasna Góra zaplanowała bowiem bogate obchody. Zostały zainicjowane 8 września, gdy uroczystej mszy przewodniczył przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki. Najważniejszym elementem jubileuszu jest akcja Żywa Korona Maryi. W jej ramach wierni wysyłają paulinom swoje zdjęcia wraz ze zobowiązaniami duchowymi, np. obietnicą częstszej modlitwy.

Patronatem jubileusz objął episkopat, a zdaniem posłów jego rangę podniesie uchwała. Jest tylko jeden problem. Zgodnie z prawem Sejm nie może jej przyjąć.

Powód? Regulamin izby ogranicza do pięciu liczbę patronatów, jakie posłowie mogą przyznać w danym roku. I ten limit już wykorzystali, a nawet przekroczyli. Zdecydowali, że przyszły rok będzie przebiegał pod patronatem Rzeki Wisły, Josepha Conrada, Józefa Piłsudskiego, św. Alberta Chmielowskiego, bł. Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. W sumie patronów jest sześciu, a nie pięciu, bo dwóch umieszczono w jednej uchwale, co zdaniem opozycji było nieregulaminowe.

By do zestawu patronatów dołączyć koronację Matki Bożej, posłowie PiS chcą znowelizować regulamin Sejmu, zwiększając liczbę patronatów do siedmiu. Już wnieśli projekt uchwały w tej sprawie.

Wiceszefowa Komisji Kultury Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO przypomina, że PiS już raz zwiększył dopuszczalną liczbę patronatów: z trzech do pięciu. – Patronat Sejmu powinien mieć wyjątkowy charakter, a niestety robi się z tego masówka – krytykuje. Jej wątpliwości budzi też sam pomysł patronatu związanego z Matką Bożą. Powód? Zdaniem posłanki z taką inicjatywą mogłaby nie zgodzić się część Polaków o innych przekonaniach religijnych.

– Za rządów PO wielokrotnie nadawano latom patronaty świętych, np. św. Jana z Dukli – odpowiada Elżbieta Kruk.

Nie jest jedynym politykiem, który walczy o patronat koronacji Matki Bożej Częstochowskiej. Podobną uchwałę wniósł w Senacie Czesław Ryszka z PiS. Prace nad projektem jeszcze nie ruszyły, ale ma duże szanse na uchwalenie. Wzorem Sejmu Senat też zwiększył z trzech do pięciu liczbę patronatów, które może nadać w każdym roku.