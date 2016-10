Prymas modlił się w Gnieźnie za uchodźców

Abp Polak przypomniał, że wszyscy są wezwani, by dostrzec i stać się bliskimi tym, którzy potrzebują pomocy.

„Są przed nami konkretne imiona naszych sióstr i braci, którzy przelęknieni i zastraszeni uciekali przed horrorem wojny, przed śmiertelnymi ciosami szaleńczych nalotów i bombardowań, przed złem doznawanych krzywd i cierpień, aby znaleźć bezpieczne schronienie. Mieli w sercu nadzieję, że znajdą ocalenie. Połączyła ich śmierć, którą spotkali w drodze" – mówił prymas w homilii wygłoszonej podczas modlitwy.

Abp Polak podkreślił, że jedynie w Kościele, znane dobrze z mediów, przerażające informacje i obrazy z wędrówki uchodźców "nie zamienią się w chłodny, medialny news". "Zabrzmią dla nas wezwaniem i przypomnieniem, a może nawet wyrzutem sumienia, że nie można pozostać obojętnym, gdy ktoś cierpi, gdy umiera, że nie wolno go wtedy opuścić i zostawić, nie wolno zapomnieć i zlekceważyć, nie wolno przejść obok tego, co się mu przydarza, (...) nie wolno powiedzieć, że uchodźcy to nie nasz problem" - zaznaczył.

Prymas dodał, że "wszyscy jesteśmy wezwani", by dostrzec i stać się bliskimi tym, którzy potrzebują pomocy. „A dziś jesteśmy zaproszeni, by modlić się, by wołać za tych, którzy zginęli w drodze do Europy"- powiedział.

Abp Polak przywołał też słowa papieża Franciszka odwiedzającego wyspę Lampedusę – symbol problemów migracyjnych Europy.

„Tam, w miejscu wciąż dziejącej się i nadal trwającej na oczach całego świata (...) ludzkiej tragedii, na włoskiej wyspie Lampedusie, symbolu i cmentarzysku wyciąganych masowo z Morza Śródziemnego ludzkich zwłok powiedział, że my chyba utraciliśmy poczucie bratniej odpowiedzialności, popadliśmy w hipokryzję, staliśmy się nieczuli na wołanie innych, przyzwyczailiśmy się do ich cierpienia, do ich śmierci - nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie nasza sprawa" – powiedział prymas.

Od początku października w Polsce trwa tydzień modlitwy za uchodźców. W wielu miastach kraju od minionej soboty odbywały się nabożeństwa pod wspólnym hasłem „Umrzeć z nadziei". W ich trakcie wymieniane są imiona i krótkie historie uchodźców, którzy w ostatnich miesiącach zginęli podczas prób wydostania się z miejsc ogarniętych wojną.

O modlitwę w intencji uchodźców i migrantów we wszystkich polskich parafiach zaapelował w lipcu, podczas spotkania z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu papież Franciszek.