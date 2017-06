Polacy obchodzą Święto Dziękczynienia

Uczestnicy święta zebrani w Świątyni Opatrzności Bożej i na Polach Wilanowskich dziękują za życie i posługę św. Brata Alberta oraz wszystkie dzieła charytatywne i tworzących je ludzi.

- Chcemy tym Świętem Dziękczynienia postawić pytania o to, co by zrobił dziś brat Albert, gdyby stanął wobec współczesnych wyzwań: biedy, wojen, nierówności, uchodźców, prześladowań religijnych i ze względu na poglądy – mówił kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Głównym punktem uroczystości będzie msza św., która w południe rozpocznie się w Świątyni Opatrzności Bożej.

Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi kard. Francesco Montenegro z archidiecezji Agrigento we Włoszech, na terenie której leży Lampedusa - wyspa będąca miejscem przybywania łodzi i tratw z uchodźcami z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Wcześniej, bo godz. 8 rano z placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie wyruszyła procesja dziękczynna, która wraz z relikwiami św. Brata Alberta, przeszła do Świątyni Opatrzności Bożej.

Wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej w Eucharystii będzie uczestniczyć trzy tysiące wiernych, pozostali będą mieli możliwość uczestniczenia w uroczystościach na zewnątrz kościoła, gdzie przygotowano telebimy. Jak co roku, podczas mszy św., zostanie odmówiony Akt Zawierzenia i Dziękczynienia.

X Świętu Dziękczynienia będzie towarzyszyła III edycja festiwalu "Moc Dobra". O godz. 14. zostanie otwarte zbudowane na placu przed Świątynią miasteczko dla dzieci, w którym przygotowano grę edukacyjną "Bez chleba nie ma nieba". Najmłodsi będą mogli obejrzeć również "Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci".

O godz. 15 uczestnicy Święta Dziękczynienia wypuszczą do nieba baloniki z napisem „Dziękuję". Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Golec uOrkiestra i Maleo Reggae Rockers oraz dziecięce Promyczki Nadziei i Dzieci z Brodą.

Na godz. 20:30 zaplanowano wieczór uwielbienia, który poprowadzi zespół "Mocni w Duchu". O godz. 21:30 rozpocznie się nabożeństwo czerwcowe.

O godz. 21:37 zostanie natomiast odmówiona modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i uruchomiona iluminacja Świątyni Opatrzności Bożej.

– Święto Dziękczynienia jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, a nie tylko lokalnym – warszawskim – podkreśla ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez abp. Kazimierza Nycza. Odwołuje się bezpośrednio do historycznych tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792).

W czasie obrad sejmu postanowiono złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności. Planu nie zrealizowano z powodu rozbiorów.

Prace nad rzecz budowy Świątyni podjęto na krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Z kolejną inicjatywą budowy Świątyni wystąpił w 1989 roku prymas Polski kard. Józef Glemp.

Obecnie Świątynia budowana jest jako wotum za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pontyfikat Jana Pawła II. W budowli powstającej na polach wilanowskich w Warszawie na trzech kondygnacjach mieści się Panteon Wielkich Polaków, Świątynia Opatrzności Bożej oraz muzeum papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Tysiąclecia.

Budowa świątyni finansowana jest ze zbiórek pieniędzy prowadzonych w kościołach archidiecezji warszawskiej i diecezji sąsiadujących, z dotacji oraz z wpłat od darczyńców. Takie zbiórki przeprowadzane są m.in. dziś.