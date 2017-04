Pokażą jak umierał Chrystus

Największe - na poznańskiej Cytadeli. Tam dziś, najpierw o godz. 18 odbędzie się msza św. w kościele Salezjanów na poznańskich Winogradach, w której wezmą udział aktorzy w strojach scenicznych.

Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na Cytadelę. To tam zostanie pokazane największe w Europie widowisko przedstawiające ostatnie chwile życia Jezusa i jego śmierć na krzyżu.

Już na łące przy Cytadeli zostały ustawiono duże konstrukcje, rusztowania, po których będzie poruszał się Jezus i uczestnicy drogi krzyżowej.

W tym roku już po raz drugi w misterium wystąpi więźniowie osadzeni w Zakładzie Karnym w Koziegłowach. Poza tym, w tym roku do udziału w widowisku zaproszono także bezdomnych.

To pomysł jednej z aktorek - Magdaleny Woźnej, która wciela się w postać Marii Magdaleny. - Od razu się na to zgodziłem. Odwiedziłem bezdomnych, tak samo jak rok temu więźniów i zaprosiłem ich do współpracy. Zgłosiło się już kilka osób – opowiada Artur Piotrowski, reżyser Misterium.

W Poznaniu widowisko po raz pierwszy pokazano w 1998 r. W 2012 roku wydarzenie wyjątkowo przeniesiono do Warszawy. Rok później misterium miało ponownie odbyć się w Poznaniu, ale na przeszkodzie stanęły fatalne warunki atmosferyczne, ale kolejne odbywały się już bez problemów.

- Z kryzysu wyciągnęły mnie głosy widzów, którzy przychodzą na Cytadelę. Mówią, że misterium ich zmieniło, że się nawrócili – tłumaczy Artur Piotrowski.

Dodaje, że są ludzie, którzy nigdy nie potrafili sobie wyobrazić, jak to było z męką Jezusa. A nasze widowisko nagle otwierają im się oczy. – Widzą, że Jezus cierpiał, zdradził go przyjaciel, powiesili go na krzyżu. Zobaczyli to na własne oczy. Wzruszają się, głębiej przeżywają wiarę. A skoro tak, będę robił to nadal – zapowiada reżyser.

Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej dedykowane jest Jubileuszowi 100 lat objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Spektakl trwa 80 minut. Wstęp jest bezpłatny.

W tym roku cześć zebranych w czasie wydarzenia pieniędzy przeznaczą na pomoc dla poszkodowanych w Syrii w ramach akcji „Poznań dla Syrii".

Także w sobotę, o godz. 15, po trzech latach przerwy, odbędzie się Misterium Męki Pańskiej na Rynku Miejskim w Górze Kalwarii.

- Nowy, zmodyfikowany układ scen, nowa scenografia Golgoty, nowe twarze na scenach i nowe głosy wśród śpiewających – zapowiadają organizatorzy.

Zdradzają, że tradycyjnie będzie można usłyszeć głos Jacka Kowalskiego, autora tekstu i pieśni Misterium górskokalwaryjskiego, czy śpiewy chóru Reditus, a wykonawcami będą członkowie Bractw Męki Pańskiej w Górze Kalwarii.

- Istota nadal ta sama: publiczny hołd dla Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i duchowe przygotowanie do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej – tłumaczą organizatorzy misterium w Górze Kalwarii.

W Niedzielę Palmową w Dolinie Śmierci w Fordonie w Bydgoszczy odbędzie się XVII Misterium Męki Pańskiej.

W widowisku weźmie udział około 200 aktorów i 100 osób obsługi technicznej. Organizatorzy zaplanowali dwa przedstawienia: jedno o godz. 16, drugie o godz. 20. Spodziewają się, że misterium obejrzy ok. 20 tys. osób.

Także w niedzielę o godz. 17 odbędzie się misterium w Barcicach w Małopolsce. Rozpocznie się ono od wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku w atmosferze euforii wiwatującego tłumu, a zakończy inscenizacją ukrzyżowania.

Poza tym podobne widowiska zaplanowano w Niedzielę Palmową m.in.w Biłgoraju, Nidzicy czy Kwilczu.

- Naszych mieszkańców również stać na to, aby w parafii, wspólnymi siłami opowiedzieć „jak wielką miłością obdarzył nas Bóg, że Syna swego jedynego posłał" – mówią organizatorzy widowiska w Kwilczu, które organizują sami parafianie.

Zapowiadają przygodę duchową i artystyczną oraz wielkie emocje, które pogłębią przeżywanie ważnych świąt dla każdego chrześcijanina