Z hukiem uczcić Zmartwychwstałego

Niedziela Wielkanocna z odprawianš o œwicie mszš œwiętš rezurekcyjnš dla uczczenia zmartwychwstania Chrystusa jest największym œwiętem w roku liturgicznym.

Procesjom towarzyszš dzwony, wystrzały petard, ale w niektórych miejscach w Polsce słychać też wystrzał armaty, a w czasie samego nabożeństwa strażacy z OSP padajš na ziemię przy Grobie Pańskim.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dziœ Koœciół œwiętuje pamištkę Zmartwychwstania Jezusa. Po okresie Wielkiego Postu nastał czas wielkiej radoœci. Wierni przed mszš rezurekcyjnš w uroczystych procesjach wychodzš na ulicę, aby ogłosić radosnš nowinę.

Najœwiętszy Sakrament w uroczystej procesji - poœród bicia dzwonów i pieœni wielkanocnych - trzykrotnie obnoszony jest wokół koœcioła.

Kiedyœ rozpoczęciu mszy rezurekcyjnej towarzyszył huk armat, dziœ najczęœciej słychać petardy. Sš jednak miejscowoœci w Polsce, gdzie kultywuje się stary zwyczaj.

Jednš z nich jest Ulanów w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, który kiedyœ był nazywany małym Gdańskiem.

Tutaj działał cech rzemieœlniczy trudnišcy się szkutnictwem. Barki i szkuty z Ulanowa pływały aż do Bałtyku. Sam cech szkutniczy wytworzył własne obyczaje. Również ten zwišzany z salwami oddawanymi na czeœć œwiętych patronów i zmartwychwstałego Chrystusa.

Pierwsze wzmianki o zwyczaju kultywowanym do dzisiaj pochodzš z 1803 roku. Wówczas mistrz sterniczy Wincenty Sokołowski podarował Cechowi Rzemieœlniczemu moŸdzierz do strzelania "na honor œwiętej Barbary". Za ten dar, Sokołowski został przyjęty do cechu bez wymaganych wówczas danin.

Z czasem moŸdzierz zamieniono na tzw "beczkę", armatę, z której do dzisiaj oddawana jest salwa na czeœć œwiętych. Ten obyczaj kultywowano do wybuchu wojny w 1939 roku. Po niej na ponad 40 lat z przyczyn politycznych zaprzestano.

Do tego zwyczaju wrócono w latach 80.ubiegłego wieku, gdy odtworzono „beczkę" z zachowanych starych elementów.

Tradycja wystrzału na mszę rezurekcyjnš trwa do dzisiaj. Przygotowania do wystrzału zaczynajš się już w Wielkš Sobotę.

Wtedy armata jest przetaczana pod dzwonnicę przy koœciele. PóŸniej rozpala się ognisko w którym grzeje się grot potrzebny do wystrzału i sprawdza ładunki przygotowywane wczeœniej.

- Umieszcza się je w ładownicy - jest to proch w specjalnej tulei stalowej - i goršcym grotem zapala się, ładunek wybucha, rozlega się huk. Lejkowata beczka daje potężny rezonans, odgłos wystrzału rozlega się na okolicę i wszyscy dokoła wiedzš, że w Ulanowie jest już œwięto – opowiadał kilka lat temu Stanisław Zwolak, retman ulanowski w tygodniku „Niedziela".

Dodał, że sama ceremonia wystrzału wymaga obecnoœci 3-4 osób i ważne jest, by zapewnić bezpieczeństwo, odsunšć postronnych ludzi.

- Dwie osoby przy ognisku podgrzewajš grot. Przy „beczce" jestem obecny od poczštku, jak ona zaistniała na nowo, kilkadziesišt razy już strzelałem. Tę ważnš, lokalnš tradycję chcemy podtrzymywać i udaje się nam - najważniejsze œwięto w roku, jakim jest Zmartwychwstanie, czcimy właœnie w taki sposób - tłumaczył.

Dodał, że strzałem z „beki", jak się mówi w Ulanowie: obwieszcza się hukiem prawdę, że Chrystus zmartwychwstał.

W czasie rezurekcji oddawanych jest kilka wystrzałów: przed samš mszš œw., w czasie podniesienia, podczas procesji.

Ulanowska armata ma 4,5 m długoœci i 1 m œrednicy u wylotu, wystrzał z niej ma być tak donoœny, że obudzi mieszkańców całej okolicy, którzy w taki nietypowy sposób usłyszš prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa, bo nikt nie powinien spać w tak ważnym momencie.

W wielu parafiach zachowane sš tradycje nietypowe zwišzane z mszš rezurekcyjnš. Jednym z nich jest wyjštkowy zwyczaj zwišzany z padnięciem strażaków z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tak dzieje się m.in. w Lotyniu, Skrzatuszu czy Ustroniu Morskim, Czeskiej Wsi, czy w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu.

Podczas pieœni wielkanocnej odœpiewywanej często podczas mszy rezurekcyjnej padajš słowa: „Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza/ Anioł zstępuje, niewiasty pociesza/ Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał/ .Alleluja!", wtedy strażnicy pełnišcy wartę przy grobie Jezusa padajš nagle na twarz, oszołomieni cudem zmartwychwstania Chrystusa.

W Lotyniu Wielkanocna Niedziela zaczyna się bardzo wczeœnie. O 5.30 rozbrzmiewa syrena, która oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa i zbiórkę w strażnicy.

- Włšcza jš zawsze ten, kto pierwszy zjawi się przy remizie – zdradzajš strażacy na swojej stronie internetowej.

O godz.6. strażacy wraz z innymi wiernymi gromadzš się w koœciele. Nie siadajš jednak, a stajš przy ławkach. Wytypowana wczeœniej czwórka, pełnišca wartę przed ołtarzem oczekuje znamiennych słów.

- Gdy z ust księdza Leszka Kuœmierzaka pada: „Wesoły nam dziœ dzień nastał" druhowie, robišc przy tym wiele hałasu w hołdzie Jezusowi padajš na posadzkę – opisujš ochotnicy wieloletni zwyczaj.

– Do tej warty jest kolejka. Chłopaki może się nie bijš, ale rezerwację robiš z rocznym wyprzedzeniem. No i jak ktoœ wiele razy dostšpił tego zaszczytu, to mu się mówi „dobra, chłopie, skończ już tę karierę i daj szansę innym" – zdradził Konrad Kopkiewicz, naczelnik miejscowej jednostki w rozmowie z Goœciem Niedzielnym.

Dlaczego strażacy to robiš? Według Biblii to właœnie strażnicy, jako pierwsi zobaczyli, że Jezus zmartwychwstał. „Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli" - czytamy w ewangelii wg œw. Mateusza.

- Strażacy naœladujš rzymskich żołnierzy, których Poncjusz Piłat na usilne żšdania arcykapłanów postawił przy grobie Chrystusa, co zapobiec miało wykradzeniu zwłok Chrystusa Pana – opowiadał mł.bryg. Adam Kotiuszko zastępca komendanta powiatowego PSP w Czarnkowie.

I dodał, że kontynuujšc tradycje dawnego dramatu liturgicznego, strażacy pilnujšcy Bożego Grobu w Niekursku inscenizujš epizod Zmartwychwstania: gdy kapłan podczas rezurekcji intonuje "Wesoły nam dzień dziœ nastał", strażacy padajš na ziemię jak rzymscy żołnierze w Ewangelii.