Kenijski ksiądz zawieszony. Za rapowanie

Ksiądz z diecezji Homa Bay na zachodzie Kenii został zawieszony za głoszenie Ewangelii w rytmie rapu.

Jak podaje portal nation.co.ke, ksiądz Paul Ogalo z parafii Św. Moniki w Rapogi został zawieszony na rok w posłudze kapłańskiej. W opinii władz Kościoła Katolickiego, będzie miał czas „na refleksję”. - Powstrzymaliśmy go przed głoszeniem za pomocą rapu, aby dać mu czas na zmianę tego sposobu - powiedział biskup Anyolo. - Kościół zastosował środki dyscyplinarne wobec księdza Ogalo, został zawieszony. Rap nie jest właściwym sposobem i formą wygłaszania kazań - podkreślił i dodał, że ksiądz Ogalo nie został pozbawiony możliwości uczestniczenia w nabożeństwach.

45-letni ksiądz Paul Ogalo wygłaszał swoje kazania w rytmie rapu, z mikrofonem w dłoni. Często nie miał na sobie sutanny, a krótkie spodenki i chustkę na głowie. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób "lepiej dotrzeć do młodzieży oraz chronić ją przed zepsuciem świata i narkotykami”. - Używam rapu, aby przyciągnąć młodych ludzi do kościoła, a potem prowadzę ich do Chrystusa" - powiedział.

"Daily Nation” informuje, że w parafii trwa obecnie wśród młodzieży gorąca dyskusja na temat metod pracy księdza Paula Ogalo.

Zawieszenie księdza wywołało dyskusję także w mediach społecznościowych. Podczas gdy niektórzy internauci wspierają decyzję Kościoła, inni twierdzą, że jest to dyktatura, która odciągnie młodych wyznawców od religii.