Papież: Nie reklamujcie powołań, tylko módlcie się za nie

- Nie róbcie kampanii wyborczej ani kampanii o charakterze komercyjnym, ponieważ powołanie Boże nie kieruje się zasadami marketingu - powiedział papież Franciszek do uczestników Tygodnia Instytutów Życia Konsekrowanego w Hiszpanii.

Tematem obchodzonego w Hiszpanii Tygodnia Instytutów Życia Konsekrowanego jest młodzież i powołania do stanu duchownego. W nagranym na wideo przesłaniu do uczestników, papież Franciszek przestrzegł, by nie "lamentować" nad brakiem powołań oraz by nie wspominać tego, że kiedyœ było ich więcej. - Pan bowiem wzywa, aby patrzeć wprzód i zobaczyć, co można zrobić - mówił papież.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Szukajcie sposobów, aby otworzyć drogi, by Pan mógł przemówić, by Pan mógł powołać. Nie róbcie kampanii wyborczej ani kampanii o charakterze komercyjnym, ponieważ powołanie Boże nie kieruje się zasadami marketingu - zachęcał Franciszek.

Zamiast reklamowania powołań, papież zaproponował modlitwę w tej intencji i dawania œwiadectwa, ponieważ "to Pan decyduje o liczbie powołań".

- Mojš wielkš obawš jest to, że nasza młodzież utraci korzenie. Boję się tego. (...) Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba, aby młodzi rozmawiali ze starszymi ludŸmi. Duża częœć œredniego pokolenia, pokolenia ich rodziców, jest w połowie drogi. Mamy czas, aby odzyskać korzenie. Mamy także czas i jesteœmy w stanie sprawić, aby ci mężczyŸni i kobiety œnili, by przekazali potem młodym zdolnoœć do prorokowania. Dialog pomiędzy dziadkami i wnukami to dialog międzypokoleniowy na wysokim szczeblu. I mamy jeszcze czas: nie straćmy go. Zobaczcie jak słuchać obaw młodych ludzi, a także osób starszych. Połšczcie ich, a wszystko pójdzie dobrze – przekonywał papież w wideoprzesłaniu.