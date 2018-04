Chcą ścigania Platformy za billboard z o. Rydzykiem

Toruńskie media zwišzane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem wzywajš do wysyłania pism do Prokuratury Krajowej, z zawiadomieniem o możliwoœci popełnienia przestępstwa przez Platformę Obywatelskš, która na jednym z billboardów w ramach kampanii "Konwój wstydu" pisała o tym, że "Tadeusz Rydzyk wzišł 94 mln zł dotacji".

Platforma Obywatelska rozpoczęła akcję "konwój wstydu" - na mobilnych billboardach w całej Polsce pojawiły się wizerunki członków PiS oraz osoby z otoczenia partii.

W ramach akcji politycy PO chcš pokazać Polakom, ile pieniędzy trafiło do kieszeni polityków PiS. Na jednym z billboardów pojawił się także wizerunek o. Tadeusza Rydzyka, założyciela Radia Maryja. Obok zamieszczono napis: "Tadeusz Rydzyk wzišł 94 mln zł dotacji!".

– Każdy polityk wie o tym, że ksišdz, który jest zakonnikiem – nie ma nic. Wszystko co ma należy do zakonu. Ojciec Dyrektor nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Jest tylko fundatorem Fundacji i założycielem szkoły. Nie odbiera żadnej dywidendy, nie otrzymuje żadnych œrodków jako osoba prywatna z dotacji. Przekazanie informacji, że „o. Tadeusz Rydzyk wzišł 94 mln zł” jest absolutnie œwiadomš manipulacjš i œwiadomym kłamstwem przekazywanym przez polityków PO - powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, cytowana przez Radio Maryja. Jej zdaniem billboard PO to "klasyczny przykład manipulacji".

"Nasz Dziennik" opublikował natomiast wzór pisma do Prokuratury Krajowej, który czytelnicy mogš wypełnić i wysłać, domagajšc się zajęcia sprawš. "Uprzejmie informuję, że przygotowanie oraz prezentowanie w miejscach publicznych oraz w mediach billboardu, na którym w sposób bezprawny zamieszczono wizerunek Ojca dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja, oraz nieprawdziwe i krzywdzšce informacje o treœci: „Tadeusz Rydzyk wzišł 94 mln zł dotacji. Wstyd. Oddajcie kasę”, może stanowić czyn karny. Majšc na uwadze powyższe, wnoszę o zajęcie się sprawš" - czytamy w przygotowanym piœmie.

Redemptorystę wzięła w obronę m.in. posłanka PiS Anna Sobecka, która skierowała do Zbigniewa Ziobry pismo z proœbš o œciganie z urzędu "skandalicznego działania polityków PO".

"W zwišzku z działaniami, jakie zostały podjęte na terenie Torunia i całej Polski polegajšcymi na umieszczeniu wizerunku dyrektora katolickiej rozgłoœni na ruchomym billboardzie insynuujšc, że o. Tadeusz Rydzyk CSsR wzišł 94 min zł z państwowych dotacji, uprzejmie proszę o rozważenie, czy działania te nie naruszajš dobrego imienia duchownego Ojca dr. Tadeusza Rydzyka i czy nie podważajš zaufania niezbędnego do wykonywania pracy duszpasterskiej jak też zaufania niezbędnego do pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Radia Maryja" – podkreœliła w piœmie do Ziobry posłanka Sobecka.

W "Naszym Dzienniku" o. Rydzyka bronił też Jan Szyszko, były minister œrodowiska. - To jest szkalowanie oœrodka toruńskiego – ocenił, komentujšc kwestię pochodzšcych m.in. z jego byłego resortu œrodków na geotermię w Toruniu. – Jeżeli ktoœ mówi, że coœ jest Ÿle zrobione, to normalnš drogš jest droga postępowania przed sšdem i niech te osoby z takim wnioskiem występujš. Zamiast tego jest robiona nagonka, po to żeby deprecjonować osišgnięcia Torunia, żeby nie ukazywać jego faktycznej roli. A jego działaniami, które realizuje, jest krzewienie prawdy i pokazywanie, że Polska ma duże osišgnięcia – mówił Jan Szyszko.

Sam zakonnik w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" powiedział, że zarzuty z billboardów to "zwykłe kłamstwo". - Wrogów Koœcioła i wrogów Polski denerwuje to, że mamy głos, na który oni nie majš wpływu - ocenił.

