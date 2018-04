Caritas: Przyjmujemy wyłącznie dobrowolne datki

Dyrektor Caritas Polska, ksišdz Marcin Iżycki, wydał oœwiadczenie, w którym przypomina, że Caritas "przyjmuje tylko i wyłšcznie dobrowolne datki na cele charytatywne".

Oœwiadczenie zostało wydane "w zwišzku z informacjš o zamiarze przekazania nagród ministerialnych na rzecz Caritas".

"Zamiar przekazania wspomnianych œrodków na rzecz Caritas jest dla nas zaskoczeniem i nie był z nami konsultowany" - podkreœla ksišdz Iżycki.

Jednoczeœnie dyrektor Caritas Polska zapowiada, że jeœli pienišdze z nagórd trafiš do Caritasu "zostanš w całoœci przekazane na programy pomocy dla dzieci: 'Tornister pełen uœmiechów' i 'Skrzydła'".

O tym, że ministrowie i wiceministrowie rzšdu PiS przekażš pienišdze z nagród przyznanych im przez Beatę Szydło w 2017 roku na Caritas poinformował w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Miało to zwišzek z krytykš decyzji o przyznaniu nagród (w skali roku - po ok. kilkadziesišt tysięcy złotych dla ministra) przez opozycję i niezadowoleniem społecznym - widocznym w sondażach, w których pytano o to, czy nagrody ministrom się należały, a także w sondażach poparcia dla partii politycznych (w tym w ostatnim sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej).