"Konwój wstydu". O. Tadeusz Rydzyk namawia do zgłaszania prokuraturze akcji PO

W ubiegłym tygodniu w kilkunastu miastach w całej Polsce Platforma Obywatelska zorganizowała akcję "Konwój wstydu" PiS.

Pierwsza odsłona tej akcji odbyła się w ubiegłym miesišcu w Warszawie. Ruchome billboardy z wizerunkami polityków PiS pojawiły się pod siedzibš partii przy ulicy Nowogrodzkiej, a następnie widziane były w różnych miejscach stolicy.

Tym razem akcja ma ogólnopolski zasięg. Politycy Platformy Obywatelskiej przypomnieli o nagrodach, jakie Beata Szydło przyznała sobie i członkom swojego rzšdu.

Billboardy pojawiły się również w Toruniu, gdzie politycy PO pokazali, że o. Tadeusz Rydzyk otrzymał 94 miliony złotych dotacji.

Ojciec #Rydzyk w @NaszDziennik :"bilbordy PO to zwykłe kłamstwo. Wrogów Koœcioła i Polski denerwuje że mamy głos,na który oni nie majš wpływu."

Poza tym w ND gotowy druczek do Prokuratury Krajowej ws bilbordów. Ps tak dziœ Wam serwuję od rana ?? #94mln pic.twitter.com/UPrDlO9WUB