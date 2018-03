Franciszek: Zadaniem biskupa jest służyć, a nie panować

Biskupstwo oznacza obowišzek, a nie zaszczyt, a biskup ma służyć, a nie panować - mówił papież Franciszek podczas mszy œw., w czasie której udzielił œwięceń biskupich trzem nowym nuncjuszom apostolskim.

Papież udzielił œwięceń trzem duchownym, w tym Polakowi, prałatowi Waldemarowi Sommertagowi z diecezji w Pelplinie. Został on nowym papieskim przedstawicielem w Nikaragui.

W czasie homilii papież przypomniał, że nowi nuncjusze sš œwięceni, by pomagać ludziom w dšżeniu do Boga. - Zostaliœcie wybrani spoœród ludzi i dla ludzi (...) nie dla interesów, nie dla œwiatowego życia, nie dla polityki - mówił. Zaznaczył, że pierwszym obowišzkiem biskupa jest modlitwa. - Biskup, który się nie modli, nie wypełnia swojego obowišzku ani swojego powołania - zaznaczył.

- Porzućcie pokusę, by stać się ksišżętami - przestrzegał Franciszek.

Po przyjęciu przez papieża od kandydatów przyrzeczenia, że będš strzegli wiary i pełnili swš posługę w posłuszeństwie Watykanowi, odœpiewano litanię do Wszystkich Œwiętych, podczas której trzej œwięceni leżeli z twarzš zwróconš ku ziemi

- Posłanie mnie przez Ojca Œwiętego do Nikaragui było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, bo właœnie w tym kraju zdobywałem pierwsze szlify w pracy dyplomatycznej – podkreœlał w rozmowie z Radiem Watykańskim abp Sommertag.

- Myœlę, że œwięcenia przyjęte z ršk Ojca Œwiętego sš przede wszystkim wyróżnieniem dla służby dyplomatycznej, dla pracowników, którzy sš najbliżsi Papieżowi, bo reprezentujš go w różnych krajach na różnych poziomach – przede wszystkim Koœcioła, ale również relacji z państwami. Bardzo ważne jest to, by kraje wiedziały, jaka jest wizja Stolicy Apostolskiej i jakie sš pragnienia również Ojca Œwiętego dla danego kraju - dodał arcybiskup.

Oprócz abp Sommertaga, œwięcenia otrzymali ks. Alfred Xuereb, były sekretarz Benedykta XVI, który został nuncjuszem w Korei i Mongolii, oraz ks. José Avelino Bettencourt, dotychczasowy szef protokołu w Sekretariacie Stanu, nowy nuncjusz apostolski w Gruzji i Armenii.