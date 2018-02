Benedykt XVI słabnie. "Pielgrzymuję do domu Ojca"

Wikimedia Commons/Attribution 3.0 Brazil (CC BY 3.0 BR)/Fabio Pozzebom

Benedykt XVI w odpowiedzi na pytania czytelników włoskiego dziennika „Corriere della Sera”, napisał, że słabnie, ale jest otoczony miłoœciš.

Jak podaje Polskie Radio, dziennikarz „Corriere della Sera” Massimo Franco przekazał Benedyktowi XVI listy do redakcji, w których czytelnicy pytali się o stan zdrowia papieża-seniora oraz o to, jak spędza czas. Joseph Ratzinger odpowiedział, że w ostatnim okresie słabnš jego siły fizyczne i wewnętrznie pielgrzymuje do Domu Ojca. Podkreœlił także, że jest zaskoczony i wdzięczny za zainteresowanie czytelników. - Wspaniale jest mieć takie otoczenie podczas ostatniej drogi, która jest zwykle męczšca. Doœwiadczam miłoœci i dobroci - podkreœlił.

Papież Benedykt XVI, wywołujšc sensację ustšpił ze stanowiska 28 lutego 2013 roku. Ogłosił wówczas, że ze względu na wiek oraz zdrowie nie czuje się na siłach, aby dalej pełnić swoje obowišzki.