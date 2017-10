Metropolita krakowski otrzymał paliusz od papieża

Nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio nałożył na abp. Marka Jędraszewskiego paliusz – symbol misji pasterskiej i Chrystusowego jarzma. W niedzielnej uroczystości na Wawelu w Krakowie uczestniczy prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz premier Beata Szydło.

Paliusz to wykonana z owczej wełny wstęga w formie okręgu, do której dołączone są dwa wolno zwisające końce. Formuła wypowiadana podczas nałożenia wskazuje na jego symbolikę – więzi ze Stolicą Apostolską, jedność, więzi miłości, wezwanie do ewangelicznego męstwa. Wstęga symbolizuje także misję pasterską i wolę Bożą.

Abp Jędraszewski podczas homilii nawiązał do osoby Karola Wojtyły, który w 1964 r. otrzymał, jako metropolita krakowski, paliusz z rąk papieża Pawła VI. Przywołując naukę i poezje Wojtyły abp Jędraszewski podkreślił, że paliusz symbolizuje troskę pasterza o owce. - Nałożony na moje ramiona paliusz wzywa do wierności wobec tej krakowskiej ziemi. Znaczy to: nowy jej pasterz ma wychodzić ku tej ziemi, ku jej mieszkańcom, podziwiać i kochać jej krajobrazy – powiedział abp Jędraszewski i zaznaczył, że pasterz każdego dnia posługi musi "nadawać ziemi głębszy i większy sens, ziemia ma stawać się prawdziwie domem zamieszkałym przez lud Boży".

Paliusz według tradycji był nakładany nowym metropolitom przez papieża w uroczystość św. Piotra i Pawła w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

Od stycznia 2015, decyzją Franciszka, paliusz, wręczony arcybiskupowi metropolicie w Rzymie, nakładany jest na niego we własnej archidiecezji przez nuncjusza apostolskiego. Papież przyznał paliusz Jędraszewskiemu w czerwcu tego roku, ale uroczyste nałożenie przez nuncjusza apostolskiego nastąpiło w niedzielę w Katedrze na Wawelu.

Marek Jędraszewski w grudniu 2016 r. został mianowany przez ojca świętego metropolitą krakowskim. Zastąpił na tym miejscu wieloletniego współpracownika Jana Pawła II – kard. Stanisława Dziwisza.