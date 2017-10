W Puszczy Rominckiej wybrano świerk, który ozdobi Plac św. Piotra

Urokliwy i proporcjonalny - taki według leśników jest świerk pochodzący z Puszczy Rominckiej, który jako drzewko bożonarodzeniowe ozdobi w grudniu Plac św. Piotra w Watykanie. Będzie darem dziękczynnym Kościoła w Polsce - wskazał biskup ełcki Jerzy Mazur.

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk powiedział PAP, że świerk, który pojedzie do Watykanu, by ozdobić plac św. Piotra, został już wybrany.

Drzewo znajduje się w nadleśnictwie Gołdap w Puszczy Rominckiej. Ma ok. 50 lat, 28 metrów wysokości, średnica korony liczy 10 metrów.

"Drzewo jest urokliwie, proporcjonalne, symetryczne, +przecudnej urody+, pochodzi z dobrego siedliska i jest w bardzo dobrej kondycji" - ocenił. Jak dodał, jest to ważne, bo musi ono długo utrzymać igliwie, zarówno podczas transportu, jak i w czasie ekspozycji w Watykanie.

Operacja ścięcia drzewa odbędzie się po 6 listopada. Wykona ją specjalistyczna firma.

Nie będzie to łatwe, ponieważ drzewo po ścięciu nie może runąć na ziemię. Musi być nadal utrzymywane w pionie przez dźwig. Potem musi zostać delikatnie położone, tak, by gałęzie nie zostały połamane. Drugim wyzwaniem będzie zapakowanie choinki do transportu. Tę operację przeprowadzą specjaliści z drugiej firmy. Chodzi o to, by świerk tak opakować, by nie zniszczyć korony; drzewo nie może być transportowane z pełnymi rozłożonymi gałęziami na naczepie.

Operację wycięcia świerku i zapakowania zaplanowano na 2 dni, ale przeprowadzenie jej zależne jest od warunków pogodowych.

Jak przekazał PAP w komunikacie biskup ełcki Jerzy Mazur, tegoroczna choinka bożonarodzeniowa jest darem dziękczynnym Kościoła w Polsce.

"25 lat temu św. Jan Paweł II dokonał reformy struktur administracyjnych i duszpasterskich Kościoła w Polsce. Na mocy papieskiej bulli Totus Tuus Poloniae Populus, powołanych zostało 13 nowych diecezji, a 8 dotychczasowych zostało podniesionych do rangi archidiecezji"- wskazał bp Mazur.

Jak dodał, jest to zatem jubileuszowy dar dla Ojca Świętego Franciszka, wyrażający wdzięczność za 25 lat istnienia nowych struktur Kościoła w Polsce, podkreślający także inne ważne jubileusze: jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 100-lecie objawień fatimskich.

"Diecezja Ełcka jako jedna z nowo utworzonych wówczas diecezji, przeżywa w tym roku Jubileusz 25-lecia i wraz z Białostocką Dyrekcją Lasów Państwowych podjęła się organizacji transportu drzewka"- podkreślił bp Mazur.

Autorami tej inicjatywy są arcybiskupi i biskupi metropolii warmińskiej i białostockiej oraz Białostocka Dyrekcja Lasów Państwowych.

Choinka, kiedy zostanie już ścięta, będzie przywieziona na Plac Jana Pawła II do Ełku. 11 listopada, w Święto Niepodległości o godzinie 15.00 zostanie pobłogosławiona, a wierni będą się modlić o szczęśliwy i bezpieczny jej transport z Ełku, z Mazur do Watykanu.

Uroczyste zapalenie lampek na choince i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem odbędzie się na Placu św. Piotra w Rzymie 7 grudnia, przy udziale przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski oraz przybyłych delegacji z metropolii warmińskiej i metropolii białostockiej.