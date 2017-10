Był różaniec na granicach, teraz różaniec dzieci

Dzieci z całego świata będą się modliły w środę w intencji swoich rówieśników w Syrii. Inicjatywa od 2005 r. łączy młodych katolików, promuje ją Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Według "Naszego Dziennika", dzieci otoczą modlitwą swoich rówieśników z Syrii o godz. 9.00. "Pomysł zrodził się w stolicy Wenezueli, Caracas. Inspiracja były słowa o. Pio, który powiedział: Gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem" - pisze gazeta.

Cytowany przez dziennik, dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. prof. Waldemar Cisło, mówi, że w ubiegłym roku w modlitwę różańcową włączyły się dzieci z 69 krajów na świecie.

- Dzieci syryjskie są w dramatycznej sytuacji. Dane są przytłaczające. - Mamy tam 7,2 mln uchodźców wewnętrznych, ok. 2 mln ludzi, którzy czekają na granicach Libanu i Syrii, by tylko wrócić do kraju, gdy sytuacja w Syrii bardziej się uspokoi - dodał.

Ks. Cisło wskazuje, że bez edukacji nie będzie tam można odbudować państwa. - By przetrwać w takich krajach jak Syria czy Irak, należy zadbać o elitę intelektualną, wykształcić ekonomistów i menedżerów - mówi w "Naszym Dzienniku".