Biskup Józef Guzdek: Historia nie domaga się korekty

Guzdek, podczas piątkowej mszy w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego, zwracając się do zgromadzonych weteranów podkreślił, że dzięki nim historia Polski "nie domaga się żadnej korekty". - Ma jedną wersję - prawdziwą. Dlatego z niepokojem patrzymy na poczynania niektórych krajów Europy, w których historycy i politycy chcą rozmyć lub nawet zrzucić odpowiedzialność za skutki rozpętanej wojny. Szczególnie bolesne jest świadome zamazywanie różnicy między agresorem, a ofiarą. Warunkiem pokoju w Europie i na świecie jest pokój w sercu każdego człowieka - ocenił Guzdek.

Biskup polowy WP podkreślił, że pamięć o weteranach jest ważna, lecz "pamięć, wzruszenie ani nawet modlitwa" nie wystarczą. - Trzeba zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego do tego doszło. Należy zapytać o jakość naszego chrześcijaństwa - powiedział bp Guzdek.

- Co można myśleć o postawie tych, którzy przychodzą do świątyni, ale serca mają napełnione niechęcią, a nawet nienawiścią? Czy możemy się spodziewać pokoju na świecie, skoro wśród wyznawców Chrystusa, ludzi mówiących tym samym językiem, zrodzonymi i wychowanymi w tej samej kulturze i mających podobne korzenie jest tak wiele podziałów? Czy można domagać się poszanowania przez inne narody, skoro sami nie potrafimy się nawzajem szanować? - pytał biskup polowy WP podczas homilii.

- Z 1 września płynie bardzo ważne przesłanie dla współczesnych: wojna wybuchła dlatego, że dwa państwa uznały, że są lepsze od innych. Uznały one, że mają prawo decydować o losie innych państw i innych narodów - powiedział w piątek p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak dodał, Polska jako pierwsza powiedziała stanowcze "nie" państwom, które chciały "modelować kształt Europy i świata, aby były dominantą". - Weterani walk o niepodległość pokazali, że nie ma dla nich cenniejszej wartości niż niepodległość Rzeczpospolitej i że za tę wartość można oddać swoje zdrowie i życie. Tamto pokolenie nie zadawało pytań, które współcześnie bardzo wielu zadaje - po co i za ile. Oni wiedzieli, że są wartości bezcenne, a jedną z nich jest niepodległość - podkreślił Kasprzyk.

- To jest bardzo ważna cześć naszej historii, która musi być rozgłoszona. Ja jeżdżę po świecie i jestem oburzona tym jak mało ludzie wiedzą - oceniła sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders. Jak podkreśliła, obecnie polskie państwo robi dużo dla kombatantów, którym się to należy, "bo przez wiele lat nie byli właściwie docenieni". Dodała także, że pracuje nad projektem skierowanym do młodych weteranów - żołnierzy, którzy walczyli w Iraku i w Afganistanie.

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 78. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę rozpoczęły się od złożenia wieńców na płycie pamięci poświęconej Polakom poległym w II wojnie światowej w Ogrodzie Saskim. W Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców, która odbyła się w warszawskiej Katedrze Polowej WP. Wzięli w niej udział m.in., sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Po mszy, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie w Belwederze odbędzie się uroczyste spotkanie z udziałem kombatantów oraz działaczy opozycji antykomunistycznej.

Uroczystości organizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odbywają się w związku z obchodami Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz 78. rocznicą niemieckiej agresji na Polskę, która zapoczątkowała II wojnę światową. Dzień Weterana obchodzony jest od 1997 r. Został ustanowiony przez Sejm jako święto obrońców ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości na polach bitewnych.