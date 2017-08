Uroczystości 300-lecie koronacji jasnogórskiego obrazu

W uroczystości uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, wśród nich prezydent z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i przedstawiciele rządu, a ze strony władz kościelnych m.in. episkopat Polski. Mszy przewodniczy nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W trakcie mszy nastąpi odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Na jasnogórskich błoniach wierni zbierali się już od rana. Mimo przelotnego deszczu szczelnie wypełnili plac przed ołtarzem na klasztornych murach. Plac od północnej strony zamknęła obszerna scena, na której wieczorem rocznicowe uroczystości zwieńczy koncert pod hasłem "Jasna Góra - polska Kana”.

Główne obchody 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku papieskimi koronami odbywają się w przypadającą 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

Koronacja jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej papieskimi koronami odbyła się na Jasnej Górze 8 września 1717 r. Było to pierwsze takie wydarzenie na świecie poza Rzymem. Zgromadziło ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było ogromną rzeszą.