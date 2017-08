Papież Franciszek o Polsce

Przemówienie papieża wyemitowano na początku uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze.

"Drodzy pielgrzymi, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie was, którzy przebyliście tak długą drogę, aby dotrzeć dzisiaj – wraz z drogimi braćmi biskupami i kapłanami – do duchowej stolicy Kraju. Jeśli Częstochowa jest w centrum Polski, oznacza to, że Polska posiada matczyne serce; oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą" - podkreślił papież.

Jak dodał, pielgrzymi mają "zwyczaj powierzać jej wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, radości i troski waszego osobistego życia i życia waszego umiłowanego kraju".

"Bardzo mile wspominam fakt, iż dokonałem tego razem z wami w zeszłym roku, gdy przeniknął mnie wzrok Matki, gdy moje oczy spotkały się z oczyma Madonny, gdy powierzałem Jej sercu to, co znajdowało się w moim i w waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną pamięć tych radosnych chwil, kiedy także i ja przybyłem jako pielgrzym, by pod wzrokiem Matki celebrować 1050-tą rocznicę chrztu Polski" - zaznaczył Franciszek.

W sobotę na Jasnej Górze – w dniu, kiedy przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – odbędą się główne obchody 300-lecia koronacji jasnogórskiego wizerunku papieskimi koronami. To wydarzenie z 8 września 1717 r. było pierwszym takim w świecie poza Rzymem.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie przedpołudniowa msza św. z udziałem władz kościelnych i państwowych. W uroczystych obchodach Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej weźmie udział prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a ze strony władz kościelnych – episkopat Polski.