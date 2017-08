Gorzów Wielkopolski: Po pożarze katedry msze odbywać się będą w dawnej siedzibie banku

Papież Franciszek do młodych: Weźcie udział w ankiecie

Od czasu pożaru wieży katedralnej, do którego doszło 1 lipca, msze w parafii były odprawiane tylko w niedziele - pod gołym niebem, przy katedrze. W tygodniu parafianie chodzili zaś do okolicznych świątyń, przede wszystkim do nieodległego kościoła św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki, tzw. "Białego Kościółka" (który, tak jak katedra, jest zabytkiem - został zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku).

Księża z katedry starali się o organizację tymczasowej kaplicy. Pierwszym wyborem było wynajęcie powierzchni od prywatnego właściciela byłego domu towarowego, który znajduje się po drugiej stronie gorzowskiego Starego Rynku. Rozmowy zakończyły się niepowodzeniem.

W tej sytuacji pomogło miasto, które w zeszłym roku kupiło wieżowiec tzw. "Przemysłówki", znajdujący się kilkadziesiąt metrów od katedry. W części obiektu, w której znajdował się bank, a miasto chce w przyszłości umieścić Miejski Ośrodek Sztuki, będą się teraz odbywały msze i nabożeństwa. Będą one odprawiane w dawnej sali operacyjnej, z której zniknęły okienka i lady, trafiły zaś ołtarz i wszystkie ławki z katedry.

Pierwszą mszę w nowej lokalizacji odprawił w niedzielę proboszcz gorzowskiej parafii katedralnej, ks. Zbigniew Kobus. Tymczasowa kaplica będzie służyć gorzowianom prawdopodobnie przez rok.