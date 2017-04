Kraków-Łagiewniki: Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego z udziałem Beaty Szydło

Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Weź i czytaj!”. W niedzielę w kościołach podczas uroczystych lektur czytane są wybrane teksty z „Listu do Galatów” z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej. W łagiewnickim sanktuarium czytali je m.in. premier Beata Szydło oraz rodzice prezydenta Andrzeja Dudy, Janina i Jan Dudowie.

Jak poinformowała Konferencja Episkopatu Polski, okolicznościowe msze św. i nabożeństwa zaplanowano w niedzielę także w Warszawie, Lublinie i Szczecinie.

Wierni w parafiach otrzymają „Chleb życia”, czyli pojedyncze fragmenty „Listu do Galatów” na karteczkach, by mogli zabrać je do domu, odszukać zaznaczony tekst w swoim Piśmie Świętym, uważnie przeczytać i rozważyć w kontekście swojego powołania i aktualnej sytuacji życiowej.

Inspiracją do zorganizowania Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski.

Jak wskazują organizatorzy, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę.

Organizatorem wydarzenia są Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Honorowy patronat objął nad nim Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.