Arycbiskup Stanisław Gądecki: Pismo Święte jest w DNA każdego chrześcijanina

Foto: PAP, Jacek Turczyk

Jeżeli mówimy, że Pismo Święte jest DNA każdego chrześcijanina, to nie jest możliwe, by chrześcijanin nie uświadamiał sobie tego jak najczęściej – podkreślił abp Stanisław Gądecki, zachęcając do udziału w Narodowy Dniu Czytania Pisma Świętego.