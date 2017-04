Hejtujesz? Grzeszysz. Wyspowiadaj się

Foto: Fotolia

Penitencjaria Apostolska opracowała nową listę grzechów - dopasowanych do rzeczywistości. Hejtujesz w sieci, popierasz in vitro, palisz w piecu kiepskim węglem? - to ciężkie grzechy, z których należy się wyspowiadać.