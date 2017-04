23. Centralna Droga Krzyżowa na ulicach Warszawy

Po godz. 20.00 wierni wyruszyli sprzed kościoła akademickiego św. Anny na pl. Teatralny, skąd przejdą na pl. Piłsudskiego, a potem wrócą Krakowskim Przedmieściem pod kościół św. Anny. Tam kard. Nycz wygłosi słowo pasterskie.



Na czele niesiony jest wielki krzyż. Będą go kolejno nieść przedstawiciele różnych środowisk, m.in. księża, siostry zakonne, członkowie wspólnot neokatechumenalnych, studenci, strażnicy miejscy, kolejarze, prawnicy, rzemieślnicy, strażacy, żołnierze, policjanci, radni.



Rozważania, odczytywane przy kolejnych czternastu stacjach Męki Pańskiej, przedstawiających ostatnią drogę Jezusa Chrystusa, przygotowali dziennikarka Brygida Grysiak i jej mąż Konrad Ciesiołkiewicz.



Drogę krzyżową zorganizowała też diecezja warszawsko-praska. Liturgię Męki Pańskiej w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku odprawił abp. Henryk Hoser.



Po raz pierwszy Drogę Krzyżową na ulicach Warszawy zorganizowano w 1994 r.



Wielki Piątek w Kościele katolickim jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu - to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy św.. Centrum liturgii wielkopiątkowej to uroczysta adoracja Krzyża. Często tego dnia odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym wierni czuwają przy symbolicznym Grobie Jezusa aż do Wielkiej Nocy.