"Znajomość nauczania Jana Pawła? Tylko w deklaracjach"

W niedzielę mija 12 lat od śmierci Jana Pawła II. Jak mówi ks. Sadłoń mimo upływu tego czasu deklarowana pamięć o polskim papieżu jest wciąż żywa w społeczeństwie. - Nie zmniejsza się przekonanie o jego duchowej roli i autorytecie - powiedział PAP. Dodał, że wpływ na to miały takie wydarzenia jak beatyfikacja, kanonizacja a ostatnio Światowe Dni Młodzieży.

- Wyraźna większość Polaków deklaruje, że zna i kieruje się w życiu nauczaniem Jana Pawła II. Takie deklaracje nie mają jednak pokrycia w życiu Polaków. Można nawet dostrzec w tym swoistą hipokryzję. Dotyczy to przede wszystkim nauczania papieża na temat ludzkiego ciała i małżeństwa. A przecież Jan Paweł II był właśnie przede wszystkim papieżem rodziny - powiedział ks. Sadłoń.

W jego ocenie, przez lata pontyfikatu Jana Pawła II jego postać była kluczowa dla losów polskiego katolicyzmu. - Ma on bez wątpienia znaczenie historyczne, co widać na przykładzie rodzenia się ruchu Solidarność. Ma on jednak również znaczenie wybitnie duszpasterskie. Można dostrzec to na przykład poprzez statystyki powołań kapłańskich - dodał.

Jak powiedział, badania wskazują, że po śmierci Jan Paweł II pozostał autorytetem i żywym punktem odniesienia dla tożsamości Polaków. - Więź Polaków z Janem Pawłem II ma coraz bardziej charakter oparty na wierze i modlitwie. Stał się ważnym punktem odniesienia w modlitwie - powiedział szef ISKK.

Dodał, że widać to na przykładzie nowych parafii - w Polsce jest ponad 30 parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II i prawie 600 ulic jego imienia.