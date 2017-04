Przez stolicę przeszedł Marsz Świętości Życia

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Marsz zorganizowany został przez archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską. Inicjatywa wpisuje się w obchody Dnia Świętości Życia, który został ustanowiony w 1998 r. przez Episkopat Polski i jest obchodzony zawsze 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Marsz Świętości Życia odbywa się w niedzielę przypadającą po tej uroczystości.

Do obchodzenia „Dnia Świętości Życia” wzywał papież Jan Paweł II.

Niedzielny marsz poprzedziły dwie msze święte w katedrach w obu diecezjach. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Na jej zakończenie wierni mogli przyjąć błogosławieństwo indywidualne lub dla całej rodziny.

Następnie wierni z obu katedr przeszli na Pl. Zamkowy, gdzie rozpoczęto uroczystość. Trasa przemarszu biegła Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. Na czele marszu szły ubrane na biało kobiety z szarfami, następnie rodziny z dziećmi, także w wózkach, i kobiety w ciąży. Organizatorzy podkreślali, że to właśnie one i ich dzieci są prawdziwym „transparentem” tego wydarzenia.

„Każda mama jest superbohaterem:, „Każdy tata jest strongmenem”, „Dziecko to miłość, dziecko to radość, dziecko to nadzieja”, „Nosisz życie, jesteś wielka” – skandowano. Uczestnicy marszu śpiewali też religijne pieśni, modlili się.

Co pewien czas organizatorzy przytaczali słowa Jana Pawła II dotyczące rodziny. W tłumie widać było kolorowe baloniki i wiele transparentów z hasłami: "Dzieci są skarbem", "Dziecko darem nieba", "Tak dla życia", "Rodzina Bogiem silna", "Warto żyć". Wiele dzieci niosło papierowe serca. Na zakończenie uroczystości podnosiły je do nieba i – zachęcone przez organizatorów - „przesyłały Ojcu buziaka”.

Wśród uczestników byli też przeciwnicy aborcji. Na pl. Zamkowym, skąd ruszył marsz, rozstawili plakaty ze zdjęciami płodów; wiele osób uczestniczących w przemarszu miało na ubraniach naklejki z wizerunkiem płodu na żółtym tle i napisem "Ratuj mnie".

„Poprzez ten marsz chcemy mówić, że trzeba szanować każde życie. Takie inicjatywy są ważne, bo przypominają ludziom, jak ważna jest rodzina i dzieci. A dzieci i rodzin tu z nami jest bardzo dużo” – mówiła PAP jedna z uczestniczek, pani Krystyna.

"Jestem tutaj z córeczką, ponieważ miała mieć zespół Downa. Mimo że wiedziałam o tym, zdecydowałam się ją urodzić. Jest całkowicie zdrowa. Dlatego przez swój udział w marszu chcę pokazać innym mamom, że sytuacja może być różna i nie można się bać" - powiedziała z kolei PAP mama czteroletniej Marysi. Zaznaczyła równocześnie, że nie chce, by kobiety, które podejmą inną decyzję, były karane. „To jest trudny wybór. Moja sytuacja była bardzo trudna, byłam też w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wspierali mnie przyjaciele. Cieszę się, że podjęłam taką decyzję” – mówiła wyraźnie wzruszona.

Wśród uczestników marszu były też siostry zakonne, na co dzień pracujące w ośrodkach dla samotnych matek i ich dzieci. "Każde dziecko to prawdziwy skarb. Warto pomagać, warto ratować każde życie. Do nas przychodzą mamy w różnych sytuacjach, często w ciąży. Staramy się pomagać, choć potrzeby są duże" - powiedziała PAP siostra Lidia. Dodała, że największą satysfakcję przynosi jej fakt, że kobiety te, mimo bardzo trudnej sytuacji, starają się ratować siebie i dzieci.

Marszowi towarzyszyła akcja "Pielucha dla malucha", podczas której zbierane były zarówno artykuły, jak i pieniądze dla mieszkańców Domu Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce.

Na zakończenie uroczystości kard. Nycz błogosławił dzieci, rodziny, a następnie wszystkich uczestników marszu. Przemawiając do zgromadzonych podkreślał, że papieże - zarówno Jan Paweł II, Benedykt XVI, jak i Franciszek - zwracali i zwracają uwagę na to, jak ważne jest każde życie, rodzina i dzieci. Dodał, że właśnie dzieci i rodziny są przyszłością świata i Kościoła.

Nawiązał też do przypadającej w niedzielę 12. rocznicy śmierci Jana Pawła II i zaprosił wiernych do uczestnictwa w drodze krzyżowej i obchodach świąt Wielkiej Nocy. Poprosił również zebranych o modlitwę "za rodzinę, ojczyznę, za Kościół, za papieża".

Marsz - według policji - przebiegł bardzo spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów.