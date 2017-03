Nieoczekiwana wizyta papieża w ośrodku dla niewidomych

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

To kontynuacja tak zwanych piątków miłosierdzia z zakończonego w grudniu roku świętego.

W piątkowe popołudnie Franciszek nieoczekiwanie opuścił Watykan i udał się do ośrodka, w którym przebywają niewidomi dorośli oraz dzieci.

Spotkał się tam z kilkudziesięcioma podopiecznymi regionalnego centrum w Wiecznym Mieście, które zajmuje się pomocą i integracją społeczną osób niewidzących. Wśród uczęszczających do ośrodka jest pięćdziesięcioro dzieci, które uczą się tam pokonywania trudności codziennego życia.



Wizyta ta, jak wyjaśniono w Watykanie, nawiązuje do tzw. piątków miłosierdzia. Wtedy co miesiąc papież odwiedzał miejsca związane z cierpieniem i ubóstwem. Był wówczas m.in. w stołówce dla ubogich, klinikach dla osób ciężko chorych, w hospicjum i w ośrodku dla osób wychodzących z nałogów.